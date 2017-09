Rijdend Unifil Museum begint inzamelingsactie na verwoestende brand

De organisatie van het Rijdend Unifil Museum in Gorinchem is een crowdfundingactie gestart om 150.000 euro bij elkaar te brengen.

Een deel van het museum werd vorige week bij de grote brand in de voormalige betonfabriek in Gorinchem verwoest. De oude legervoertuigen die in een loods stonden, bleven behouden.

Maar de ruimte waar veteranen geregeld samen kwamen, werd in de as gelegd. Die ruimte hing vol met uniformen, foto's, emblemen en andere zaken die herinneren aan de militaire missie naar Libanon.

De brand is een ramp, zegt actief militair en drager van de Militaire Willemsorde Marco Kroon: ''Al is het alleen maar een stukje verwerkingsproces wat we hier kunnen bieden aan elkaar. Dat doen we zowel in missiegebied als hier als we terug zijn. Dan kunnen we met z'n allen alles aan. Dat is heel even van ons weggepakt.

De crowdfundingsactie is te vinden op de site Gofundme.com.