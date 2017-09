Simon Kelder benoemd tot bondsridder

Simon Kelder

Simon Kelder is door de KNVB benoemd tot bondsridder. De Barendrechter kreeg van voorzitter Michael van Praag de waardering voor zijn jarenlange inzet in allerlei bestuurlijke functies voor de voetbalbond en het voetbal in het algemeen. ''Ik ben niet zo gevoelig voor dit soort dingen hoor, maar het is natuurlijk wel leuk'', reageert hij nuchter.

Kelder ontving de onderscheiding tijdens de buitengewone Algemene Vergadering Betaald Voetbal in Zeist. Daar trad hij na vijf jaar af als lid van de Raad van Commissarissen (RvC), waarin hij de Eerste Divisie vertegenwoordigde. ''Het laatste jaar was heel vervelend, omdat ik toen ongeveer als enige over was. Dan krijg je alle shit over je heen en dan moet je maar proberen om een beetje overeind te blijven, want de schoorsteen moest wel blijven roken bij de KNVB.'' Tijdens de algemene vergadering werd Jan Smit officieel benoemd tot nieuwe voorzitter van de RvC, die hij samen met Elsemieke Havenga-Hillen, Han Berger, Niek Jan van Kesteren en Erik Mulder gaat vormen. In zijn lange loopbaan van vervulde de 73-jarige Kelder ook bestuursfuncties bij Excelsior en BVV Barendrecht.