VIDEO: Dordtse gans met liefdesverdriet

De ganzenopvang in het Drentse dorpje Dalen gaat zich ontfermen over een gans uit Dordrecht met liefdesverdriet.

De mannetjesgans woonde ooit met veertien soortgenoten in de wijk Dubbeldam. De meeste ganzen werden door de gemeente weggehaald en uiteindelijk bleef hij over met één vrouwtje. Alleen, dat vrouwtje is afgelopen zomer gestorven.

Volgens buurtbewoners heeft het mannetje sindsdien liefdesverdriet en loopt hij wat verloren rond. Ook kijkt hij naar zijn eigen spiegelbeeld in het raam. Buurtbewoners denken dat hij dat doet, omdat hij denkt dat ie z'n vrouwtje ziet.

Akka's Ganzenparadijs komt het beestje nu zo snel mogelijk ophalen, zodat hij in Drenthe met soortgenoten kan worden herenigd.