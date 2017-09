Caravan in Dordtse tuin gaat in vlammen op

Foto: Politie Dordrecht

In Dordrecht is maandagmiddag een 16-jarige jongen aangehouden na een brand in een achtertuin aan de Rijksstraatweg. In de tuin ging een caravan in vlammen op. De brand sloeg ook over naar de woning.

De brandweer liet het vuur in de caravan gecontroleerd uitbranden. De woning liep ook schade op. Het was al de tweede keer in twee maanden dat er bij de woning brand was. De politie wist wie ze moesten hebben en hield daarop de tiener aan.