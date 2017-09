Middelkoop in kwartfinale US Open, Bertens uitgeschakeld

Matwé Middelkoop

Matwé Middelkoop heeft maandag op de US Open de kwartfinale in het dubbelspel bereikt. De Leerdammer won samen met Robin Haase in de derde ronde van de Belg Steve Darcis en Israëliër Dudi Sela in twee sets: 7-6 (2) 6-3.

Middelkoop was twee maanden geleden nog op zoek naar een dubbelpartner, nadat hij na 2,5 jaar brak met Wesley Koolhof. Die partner vond hij in Robin Haase en in New York versloegen zij in de eerste ronde direct het als derde geplaatste duo Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut uit Frankrijk. Bertens

Kiki Bertens heeft de derde ronde van het dubbelspel niet overleefd. De pupil van trainer Raemon Sluiter ging met haar Zweedse tennispartner Johanna Larsson kansloos onderuit tegen het Tsjechische koppel Lucia Hradecka/Katerina Siniakova. Na iets meer dan een uur was het duel al klaar: 6-1 6-3. In het enkelspel vloog Bertens er al in de eerste ronde uit.

Kiki Bertens heeft de derde ronde van het dubbelspel niet overleefd. De pupil van trainer Raemon Sluiter ging met haar Zweedse tennispartner Johanna Larsson kansloos onderuit tegen het Tsjechische koppel Lucia Hradecka/Katerina Siniakova. Na iets meer dan een uur was het duel al klaar: 6-1 6-3. In het enkelspel vloog Bertens er al in de eerste ronde uit.