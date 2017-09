Oud-medewerker glasfabriek: niet bij de pakken neerzitten

Henk Broes was 14 jaar toen hij in de Schiedamse glasfabriek kwam werken. Nu 48 jaar later is het voorbij. Eind augustus sloot de fabriek en stond Broes samen met ruim 200 anderen op straat.

De Amerikaanse eigenaar O-I verplaatst de flessenproductie naar Polen, waar de lonen lager zijn. Op de laatste dag een week geleden in Schiedam, plakte het personeel met zwart tape een groot kruis op een van de fabrieksmuren. "Hier rust de VG, de Vereenigde Glasfabrieken, die om zeep is geholpen door O-I", leest Broes voor. "Dat geeft een beetje de boosheid aan van de mensen, die eigenlijk zeggen: in de Vereenigde Glasfabriekentijd was het allemaal goed en sinds het door de Amerikanen is overgenomen hebben we allemaal ontslag gekregen." Broes heeft nog veel contact met zijn oud-collega's. "Ik heb een groot gedeelte nog op de app en de boosheid zit er nog steeds in. We draaiden goed, we maakten winst en dan zo'n besluit over onze ruggen heen om de winst te maximaliseren..." Toch gaat Broes niet bij de pakken neerzetten. Op 62-jarige leeftijd zit hij nog boordevol plannen voor de toekomst. De medewerkers van de fabriek krijgen een outplacementbudget van gemiddeld 4000 euro per persoon. Ook kunnen ze rekenen op een meer dan dubbele ontslagvergoeding.