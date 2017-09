Drie avonden op rij brandweeroefening Ketheltunnel

Foto: Flashphoto

De brandweer oefent in de Ketheltunnel (A4) in Schiedam. De weg is daardoor sinds halverwege de avond in beide richtingen dicht.

Zeker zes brandweerwagens van de korpsen Vlaardingen, Schiedam en de gezamenlijke brandweer doen maandagavond mee aan de oefening. Er staat veel rook in de tunnel. Een paar weken geleden ontstond ophef over de brandveiligheid in de tunnel. Het beton zou mogelijk minder brandwerend zijn bij een extreem grote brand. Rijkswaterstaat gaf toen opdracht op de tunnel 'met verhoogde aandacht' in de gaten te houden. Bovendien wordt in geval van een vrachtwagenbrand het hele tunneldak direct ontruimd. Op de tunnel zijn sportvelden aangelegd. Tot hoe laat de oefening maandagavond duurt, kon een woordvoerder van de brandweer rond 23.00 uur niet zeggen. De oefeningen in de Ketheltunnel vinden ook dinsdag- en woensdagavond plaats.