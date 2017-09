Rotterdam presenteert plannen tegen lerarentekort

De Hildegardisschool in Rotterdam-Noord is een van de scholen waar de problemen spelen

Wethouder Hugo de Jonge van Rotterdam presenteert dinsdag zijn plannen om het lerarentekort in zijn stad aan te pakken. Zowel in het Rotterdamse basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs dreigen de komende jaren grote tekorten.

Als er nu niet wordt ingegrepen, dan zal over vijf jaar een op de tien groepen geen leraar voor de klas hebben. Sommige docenten merken dat nu al. Zij moeten geregeld hun taken als intern begeleider opzij zetten om een plek voor de klas in te vullen. Vorig jaar deed Rotterdam ook al pogingen om het lerarentekort aan te pakken. Toen werden een welkomstpremie van 5000 euro en gunstige studieregelingen in het vooruitzicht gesteld om leraren over te halen voor Rotterdam te kiezen.