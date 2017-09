Simon Fortuyn gekozen tot lijsttrekker Leefbaar 3B

Wethouder Simon Fortuyn

Simon Fortuyn is maandagavond gekozen tot lijsttrekker van Leefbaar 3B voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De broer van wijlen politicus Pim Fortuyn is nu al wethouder en loco-burgemeester van Lansingerland.

Leefbaar 3B is nu de grootste fractie in de gemeenteraad van Lansingerland, de partij heeft zeven zetels. Wouter Hoppenbrouwer blijft tot aan de verkiezingen op 21 maart 2018 de fractievoorzitter van de partij.