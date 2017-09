Inbraak supermarkt Puttershoek, dieven vertrekken op fiets

Foto: Politie Hoeksche Waard

In de Albert Heijn supermarkt in Puttershoek is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. De dieven vertrokken met hun buit in grote tassen op de fiets.

De inbraak aan de Pieter Repelaerstraat werd rond 04:00 uur gepleegd. Mogelijk is een grijze Volkswagen bij de diefstal betrokken. Een zoektocht van de politie heeft nog niets opgeleverd. Wat er precies is buitgemaakt, is niet bekend.