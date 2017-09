Powernap Station: even een dutje tijdens het winkelen

Hudson's Bay opent op 7 september haar deuren in Rotterdam in het voormalige V&D pand aan de Hoogstraat

Winkelen kan vermoeiend zijn en daar hebben ze in de nieuw te openen vestiging van Hudson's Bay iets op gevonden: een Powernap Station. Een ruimte in het warenhuis met een bed, kussen, dimbare lampen en planten, waar je even een dutje kan doen.

Het nieuwe Hudson's Bay, dat de plek gaat innemen van het failliete V&D aan de Hoogstraat in Rotterdam, zal de Powernap Station als eerste in Amsterdam openen. Daarna verhuist het glazen huis naar Tilburg en Rotterdam. Het station is gratis toegankelijk voor winkelend publiek en zal geopend zijn tijdens de openingstijden van Hudson’s Bay. Nederland is het eerste land waar het van oorsprong Canadese warenhuis vestigingen opent. In Canada heeft Hudson's Bay winkels op 90 locaties. De Rotterdamse vestiging opent op 7 september haar deuren. Amsterdam opent op dinsdag de flagshipstore.