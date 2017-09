Havenziekenhuis wordt ondanks protesten polikliniek

Informatie over de verhuisplannen van het ziekenhuis

Het Havenziekenhuis in Rotterdam houdt definitief op te bestaan als zelfstandig volledig ziekenhuis. Het ziekenhuis aan het Haringvliet wordt een poliklinisch centrum en krijgt een nieuwe naam: de Havenpolikliniek.

Vier andere ziekenhuizen in Rotterdam en Capelle aan den IJssel nemen de ziekenhuiszorg zoals cardiologie en neurologie van het Havenziekenhuis over.

Het behandeltraject van huidige patiënten wordt wel gewoon afgerond. Vanaf eind september, begin oktober zullen patiënten de veranderingen merken.

Vanaf dat moment zal het Havenziekenhuis geen patiënten meer aannemen voor behandelingen waar nachtopname bij nodig is. Voor dagbehandelingen kunnen mensen nog terecht tot de overgang naar de polikliniek.

Het Havenziekenhuis kon vanwege structurele financiële problemen door hoge vaste lasten niet meer zelfstandig verder. Het ziekenhuis lijdt al jaren verlies, ondanks het groeiende aantal patiënten.

In 2015 ging het om een bedrag van 750 duizend euro. Vorig jaar was dat 4,8 miljoen euro.

Goedkeuring plannen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) moeten de plannen nog goedkeuren. Pas daarna verandert het Havenziekenhuis van naam.

Huisartsen zijn fel tegen de plannen rond het Havenziekenhuis. In een brandbrief schreven 120 huisartsen dat vele ouderen baat hebben bij een zelfstandig ziekenhuis in de buurt.

Ook zouden de vragen van patiënten bij hen terechtkomen als ze niet meer bij hun eigen specialisten terecht kunnen. Huisartsen kunnen dan niet adequaat reageren, schreven de artsen in maart in de brief aan het Erasmus MC.

De ouderengeneeskunde blijft daarom toch behouden op de locatie van het Havenziekenhuis. Ook de specialisatie tropen- en infectieziekten blijft op deze plek doorgaan.

Andere locaties

Voor operaties, ziekenhuisopnames en andere zorg kunnen patiënten naar een van de vier ziekenhuis waar ook een groot deel van de artsen en verpleegkundigen van het Havenziekenhuis gaan werken.

Het gaat om het het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis.

Overheveling van enkele zorgtaken naar het Franciscus Gasthuis & Vlietland en het IJsselland ziekenhuis zijn wel al goedgekeurd door de NZa.