Politie-achtervolging eindigt in Dordtse voortuin

De achtervolging eindigde in een voortuin aan de Charlotte de Bourbonstraat

Een achtervolging in Dordrecht is dinsdagochtend geëindigd in de voortuin van een huis in Krispijn. De politie heeft de drie Hongaren in de auto opgepakt.

Agenten wilden de auto aan de kant zetten voor een controle, maar de bestuurder gaf plankgas. De achtervolging eindigde in een tuin aan de Charlotte de Bourbonstraat. Er is niemand gewond geraakt. Volgens een woordvoerder van de politie was het rijbewijs van de Hongaar achter het stuur eerder al in beslag genomen.