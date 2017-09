Rotterdammer opgepakt na ernstige bedreiging politie

Arrestatieteam politie (Archieffoto)

De politie heeft in Valkenswaard een Rotterdammer opgepakt die de politie ernstig had bedreigd. In een telefoongesprek over een andere zaak waarin de man verdachte is, kondigde hij aan agenten iets te zullen aandoen.

De 41-jarige man werd na het telefoongesprek gezien bij het politiebureau in Valkenswaard waar hij zich agressief gedroeg en het gebouw probeerde binnen te komen. Omdat niet zeker was of de Rotterdammer een vuurwapen bij zich had, werd een arrestatieteam ingezet om hem te zoeken. Uiteindelijk zagen agenten hem 's avonds een woning uitlopen. De Rotterdammer nam bij het zien van de politie direct een gevechtshouding aan. De politie vuurde toen een beanbag op hem af. Een beanbag is een zakje gevuld met zand die een verdachte geen ernstige verwondingen kan toebrengen. In de woning werd achteraf geen vuurwapen gevonden. De Rotterdammer is opgepakt en zit nog steeds vast.