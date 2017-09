Geen smoesjes: collectebus accepteert nu ook pin

Collectanten kunnen voortaan niet meer worden afgescheept met de smoes dat er geen contant geld in huis is. Een groep van 21 goede doelen heeft gezamenlijk in 500 collectebussen geïnvesteerd met ingebouwde pinautomaat.

KWF Kankerbestrijding is deze week het eerste goede doel dat met de digitale collectebus collecteert. Op de collectebus zit een pinapparaat waar mensen eventueel zelf een bedrag kunnen invoeren. "In verband met privacy hoeft niet iedereen te zeggen wat hij wil doneren", zegt Wytze van Leenen, bestuurslid bij KWF Spijkenisse. Verder is alles aan het pinapparaat hetzelfde als de apparaten in de winkel: er wordt gevraagd om een pas en een pincode, maar mensen kunnen ook contactloos betalen. Van Leenen hoopt dat mensen nu positiever tegenover doneren staan. "De oudere generatie is nog sceptisch", merkt hij op. "De jongere generatie zegt juist:: helemaal top, zo kan ik mijn steentje bijdragen." Toekomst

Na de KWF collecteweek gaat de Nierstichting ermee aan de slag en daarna ook andere goede doelen. Zo worden de kosten te beperkt en kunnen de bussen zo breed mogelijk worden ingezet. "Per goed doel wordt gekeken hoe erop gereageerd wordt", vertelt Van Leenen. "En als het uiteindelijk bevalt, dan is dit waarschijnlijk de toekomst." De nieuwe collectebus is een initiatief van 21 goede doelen, een aantal bedrijven en stichting Collecteplan. Er wordt om te beginnen in 56 gemeenten digitaal gecollecteerd.