Levenslang blijft waarschijnlijk ook voor Faig B. levenslang

De levenslange gevangenisstraf van Faig B. die in 2011 een bloedbad aanrichtte in Zwijndrecht, is terecht opgelegd. Dat schrijft de advocaat-generaal in een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad. Die neemt zo'n advies vrijwel altijd over.

Faig B. schoot zijn ex-vriendin, haar zus en moeder in Zwijndrecht dood en vermoordde een andere ex. Hij kreeg levenslang, maar was in cassatie gegaan. Dat cassatieverzoek lijkt nu kansloos.

Minister Dijkhoff van Justitie hield het oordeel over Faig B. aan, omdat er veel kritiek is in Europa over de levenslange gevangenisstraffen in ons land. Die zouden een schending zijn van de mensenrechten. D

at is niet geval, schrijft de advocaat-generaal. Levenslang mag levenslang zijn. Voorwaarde is wel dat er een mogelijkheid komt om geregeld te kijken of de straf opnieuw beoordeeld moet worden.