Rotterdam gaat leraren werven op middelbare scholen

De gemeente Rotterdam gaat actief werven op middelbare scholen in de zoektocht naar leraren. Ook wordt in het MBO gezocht naar potentiële docenten.

In Rotterdam is al een tekort aan leraren en dat dreigt nog groter te worden, omdat de komende vijf jaar veel leraren met pensioen gaan. Als er geen maatregelen genomen worden, heeft in 2022 een op tien klassen geen docent meer.

Eerder nam de gemeente al opvallende maatregelen door een bonus van vijfduizend euro beschikbaar te stellen voor aanstaande leraren in Rotterdam, die lastig te vervullen vakken geven als wis-, natuur- en scheikunde.

Tot nu toe hebben veertig mensen daarvan gebruikgemaakt.