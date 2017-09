Privégegevens op straat in Alblasserwaard

Een aantal gemeenten in de Alblasserwaard heeft door een fout de privé-gegevens gepubliceerd van leerlingen in het speciaal onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Het gaat om de gemeenten Gorinchem, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam en Molenwaard. Ze maakten zaken als adressen, roostertijden, geboortedata en scholen openbaar bij de aanbesteding van leerlingenvervoer.

Gemeenten zijn verplicht dat vervoer aan te besteden, maar normaal gesproken zonder de privé-gegevens. 21 gemeenten in ons land deden dat niet.

De meeste gemeenten zijn geschrokken dat privacygevoelige informatie openbaar is geweest. Deze week krijgen alle ouders een brief over de fout.