Rotterdamse scholieren vluchten voor orkaan

Het Albeda College in Rotterdam heeft vier leerlingen teruggehaald die stage liepen op Sint Maarten. De directie van het mbo-college zei tegen Omroep West dat het niet verantwoord was om de vier op het eiland te laten nu orkaan Irma daar verwacht wordt.

De leerlingen zijn dinsdag per vliegtuig vertrokken.

''Het is echt hectisch allemaal'', zei een van de scholieren. Ze liep met vier studiegenoten stage op het vliegveld van Sint Maarten. ''Ramen zijn helemaal dichtgetimmerd. We wilden boodschappen doen, maar de supermarkten waren leeg, want iedereen ging natuurlijk inkopen doen.''

De orkaan Irma doet de komende nacht Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius aan. De orkaan wordt naar verwachting zwaarder dan Harvey, die onlangs dood en verderf zaaide in het Amerikaanse Houston.

Met een categorie 5 kan de storm snelheden van meer dan 280 kilometer per uur bereiken. Het openbare leven op de Bovenwindse Eilanden ligt inmiddels stil in afwachting van de storm.