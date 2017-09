Kwartfinale eindstation voor Middelkoop en Haase

Tennisser Matwé Middelkoop is er samen met Robin Haase niet in geslaagd de halve finale van het herendubbelspel op de US Open te bereiken. In de kwartfinale bleken de Spanjaarden Marc en Feliciano López dinsdag te sterk.

Op het hardcourt in New York had het Spaanse duo aan twee sets genoeg om de wedstrijd te beslissen. Het werd 6-4. 7-5.