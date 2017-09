Vluchtauto Rotterdamse liquidatie gestolen in Limburg

Foto: MediaTV De vluchtauto. Foto: politie

De auto die vorige week maandag is weggereden na een dodelijke schietpartij op de Rotterdamse Prins Hendrikkade, was half juli gestolen in het Limburgse Maasbracht.

Dat heeft de politie bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht. Het gaat om een witte Volkswagen Polo. In de auto zaten volgens getuigen meerdere mensen. De schietpartij was voor een eetcafé aan de Prins Hendrikkade. Het slachtoffer zat op het terras toen er rond 22.20 uur een auto stopte. Een van hen schoot de 42-jarige man uit Hellevoetsluis neer. Die overleed ter plekke. De auto reed weg en werd later uitgebrand teruggevonden de Nassauhaven. Het voertuig was op de stoep tot stilstand gekomen, nadat het een stadsbus van lijn 32 moest ontwijken.