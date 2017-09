Chemours: aanzienlijke afname GenX

Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht heeft de eerste resultaten bekendgemaakt van de proefinstallatie met koolstoffilters om het mogelijk kankerverwekkende GenX af te vangen. Volgens het bedrijf blijkt dat er een aanzienlijke afname te zien is.

Op basis van de tests denkt Chemours dat de afvoer van GenX naar het oppervlaktewater jaarlijks ongeveer 75 procent lager zal zijn dan de limiet. Die is door de provincie Zuid-Holland vastgesteld op 2035 kilo per jaar.

In april maakte Chemours bekend miljoenen te investeren in de installatie die het lozen van stoffen in de Merwede moet beperken.

Chemours is een afsplitsing van DuPont dat eerder in opspraak raakte door het gebruik van het giftige C8, officieel perfluoroctaanzuur. Die stof werd gebruikt bij de productie van Teflon. GenX is daar sinds 2013 de vervanging van.

Toxicoloog Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht is blij met de eerste resultaten van de proef:

''In alle eerlijkheid moeten we zeggen dat dit een positieve ontwikkeling is. Chemours heeft kennelijk iets gevonden om de uitstoot terug te dringen en 75 procent is een mooi begin'', aldus Van den Berg.