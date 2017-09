Drijvend Bos in Rotterdamse haven klaar voor herfst

Het Drijvend Bos in de Rotterdamse Rijnhaven is weer klaar voor het stormseizoen. dinsdag zijn de boeien waar de bomen in staan geïnspecteerd op gebreken. Ook hebben de bomen vers, zoet water gekregen.

Sinds maart vorig jaar staan er twintig oer-Hollandse Iepen in de Rijnhaven. Het bos is een kunstwerk van Mothership. Ze staan in afgedankte boeien van het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat. Met de dobberende bomen vraagt Mothership aandacht voor klimaatverandering, innovatie, kunst en het belang van groen voor stadsbewoners.