Rotterdamse Facebookpagina verliest in een keer 100.000 volgers

De Facebookpagina uit Rotterdam 'Kom ie uit Rotterdam dan?' is al zijn volgers kwijt. Eigenaar Danny Kristel wilde een paar dagen geleden iets posten, maar kon tot zijn verbazing niet meer inloggen.

''Het was vrijdagmiddag, ik had net weekend en de grond zakte weg onder mijn voeten'', zei Danny in Rijnmond NU op Radio Rijnmond. ''We hadden net de 100.000 volgers gehaald.''

''Het begon jaren terug als een geintje voor en door Rotterdammers en liep al heel snel naar de duizend volgers.''

Non-actief

Danny ging gelijk aan de slag om het probleem te verhelpen en vulde een contactformulier in. Daarop kreeg hij alleen een standaardantwoord van Facebook terug met de mededeling dat zijn account op non-actief was gesteld.

Een vriend van Danny gaf het e-mailadres van een Facebookmedewerker. Danny stuurde een bericht en werd de volgende dag gebeld door het platform.

Verlopen

Het grote probleem? Zijn e-mailadres was verlopen. "Ik maakte speciaal een aparte Gmail aan voor de pagina. Ik keek nooit op dat account." Tips van de medewerker van Facebook om het probleem te verhelpen, boden ook geen soelaas.

Inmiddels heeft Danny een nieuwe ‘Kom ie uit Rotterdam dan’ aangemaakt.