St. Juste met Jong Oranje onderuit in Schotland

Jong Oranje heeft met Feyenoorder Jermiah St. Juste in de basis teleurstellend verloren van Jong Schotland in de tweede groepswedstrijd van de EK-kwalificatie. In Paisley ging de ploeg van bondscoach Art Langeler met 2-0 onderuit.

Naast St. Juste, die tevens aanvoerder was, speelden ook de oud-Spartanen Rick van Drongelen en Denzel Dumfries vanaf het begin. De laatstgenoemde kreeg de voorkeur boven Feyenoorder Kevin Diks die negentig minuten op de bank bleef. Na een uur spelen werd de score geopend door Oliver Burk waarna Stephen Mallan de wedstrijd tien minuten voor tijd op slot gooide. Door deze nederlaag heeft Jong Oranje slechts één punt behaald in twee wedstrijden.