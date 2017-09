Veel vraagtekens rond dood 'Mus Beton' uit Vlaardingen

Mustafa Ates uit Vlaardingen die eind juli werd vermoord, had mogelijk banden met criminelen. Dat stelt de politie na onderzoek naar de dood van de 50-jarige Turkse-Nederlander. De politie tast nog in het duister over het motief voor de moord.

In het tv-programma Opsporing Verzocht kwam de dood van Ates dinsdag uitgebreid aan bod. De politie concludeerde voorzichtig dat het slachtoffer, beter bekend als Mus Beton in Vlaardingen, mogelijk in aanraking was gekomen met criminelen.

Ates kwam bijvoorbeeld op het industriegebied van Vlaardingen, maar wat hij daar deed, is volgens de politie niet duidelijk. De man had geen vaste baan en woonde alleen, maar huurde toch twee appartementen boven een partycenter aan de Westhavenkade.

Volgens de politie deed hij daar schimmig over. Ook bleken na zijn dood de huizen volledig leeggehaald en van onder tot boven schoongemaakt.

Het lichaam van Ates werd op 22 juli gevonden aan de Van der Kooijweg in een stadspark in Rijswijk. Volgens de politie werd hij daar niet om het leven gebracht, maar is z'n lichaam er na zijn dood gedumpt.

Maar waarom en waar hij dan wel is omgebracht, blijft nog een groot vraagteken.