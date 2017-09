El Ahmadi laat mooie kans liggen met Marokko

Het Marokkaanse voetbalelftal is er met Feyenoorder Karim el Ahmadi in de basis niet in geslaagd om te winnen bij Mali. Mede door een gemiste strafschop van Ajacied Hakim Ziyech werd het 0-0 in de WK-kwalificatiewedstrijd.

Door dit gelijke spel liet Marokko de kans liggen om de koppositie te pakken in de Afrikaanse kwalificatiegroep. Eerder op de avond verloor koploper Ivoorkust verrassend in eigen huis van Gabon. Met nog twee wedstrijden te gaan, leiden de Ivorianen met één punt meer dan Marokko en twee meer dan Gabon. De ploeg van El Ahmadi moet in de laatste speelronde nog op bezoek bij Ivoorkust. Stunt voor Bert van Marwijk

In de Aziatische kwalificatie heeft voormalig Feyenoord-trainer Bert van Marwijk voor een grote stunt gezorgd. Hij heeft zich met Saudi-Arabië rechtstreeks geplaatst voor het eindtoernooi in Rusland na een 1-0 zege op Japan. Door deze overwinning eindigde de ploeg van Van Marwijk als tweede in de groep door een beter doelsaldo dan Australië. Japan was al zeker van de groepswinst en dus het eerste WK-ticket. Australië is nu veroordeeld tot het spelen van play-offs.