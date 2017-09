Woonboot Maassluis deels in water verdwenen

Foto: MediaTV

In Maassluis is een woonboot gedeeltelijk in het water verdwenen. De boot van 15 meter lang ligt aan de Groen van Prinstererkade.

De bewoonster is veilig aan wal gebracht door een politieagent en nagekeken door ambulancepersoneel. Ook haar kat is veilig aan wal geraakt. Waarom de woonboot gezonken is, is nog niet duidelijk. Volgens een buurtbewoner is het schip oud en zitten er gaten in de boot. "Het is niet verrassend dat dit zou gebeuren", zegt de bewoner. De havenmeester in Maassluis maakt een plan voor de berging van de gezonken woonboot.