LIVEBLOG: Relschoppers Feyenoord-Excelsior voor de rechter

Rellen op de Coolsingel

Voor de rechtbank in Rotterdam staan vandaag de eerste relschoppers terecht die op 7 mei van dit jaar stenen en andere voorwerpen gooiden naar de politie. Nadat Feyenoord de wedstrijd tegen Excelsior had verloren, draaide het uit op een confrontatie tussen relschoppers en de ME rond de Coolsingel.

In totaal zijn zo'n 100 relschoppers aangehouden , waarvan de eerste 11 nu voor de rechter staan. De relschoppers komen uit het hele land en zijn tussen de 19 en 37 jaar. Verslaggever Paul Verspeek volgt de zaak en twittert vanuit de rechtbank: