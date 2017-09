Leerkrachten basisonderwijs gaan opnieuw staken

De meesters en juffen in het basisonderwijs hebben een nieuwe staking aangekondigd op 5 oktober. Ook op basisschool de Regenboog in Ridderkerk is die dag niemand te vinden, dan gaan alle leerkrachten naar Den Haag om te demonstreren.

Op 27 juni was er ook een actie voor meer salaris en een lagere werkdruk, scholen begonnen toen een uur later met lesgeven. Maar volgens juf Lillianne Pruyssen van De Regenboog heeft die actie nergens toe geleid.

10 procent extra

De eis van de leraren was tien procent extra salaris, maar eigenlijk zou 20 procent eerlijker zijn. zegt juf Lillianne. "Tien procent is al veel, maar na jaren van bezuinigingen is er sprake van achterstallig onderhoud. En je bent nu méér op school zonder dat je daarvoor wordt gecompenseerd."

Belediging

Het kabinet beloofde na de actie drie procent meer salaris, een bedrag van zo'n 275 miljoen euro, maar dat is niet voldoende, vinden de leraren.

"Er is ons drie procent extra salaris beloofd, maar dat is bijna een belediging", zegt Lillianne. "Als ze weten wat er aan de hand is in het onderwijs, dan nemen ze ons niet serieus. Er is alleen al 900 miljoen nodig voor dat eerlijke salaris."

De actiegroep 'PO in actie' eist een salaris dat vergelijkbaar is met leraren in het voortgezet onderwijs. Daarvoor is zo'n 900 miljoen euro nodig. Daarnaast eisen ze ook 500 miljoen euro voor het verlagen van de werkdruk.

Voorbeelden zijn kleinere klassen en het aantrekken van onderwijsondersteunend personeel.

Steun van ouders



De ouders van de kinderen op De Regenboog zijn op de hoogte van de actie. Volgens de juf zijn ze blijf dat het zo vroeg is aangekondigd en steunen ze de actie helemaal.

"We merken hier op school dat ouders ons groot gelijk geven. We doen het ook niet om de ouders dwars te zitten. Het gaat er om dat de kinderen het onderwijs krijgen dat ze verdienen."

De datum voor de actie is gekozen omdat het op 5 oktober de Dag van de Leraar is. Dit jaar wordt deze dag omgedoopt tot de Dag van het Lerarentekort.