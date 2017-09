Negatief begin voor beurshandel Damrak

aandelenbeurs

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag over een breed front lager begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden in het rood na de koersverliezen op Wall Street. Beleggers namen weinig risico voorafgaand aan het ECB-rentebesluit op donderdag. Ook bleven de spanningen rond Noord-Korea zorgen voor terughoudendheid.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 513,49 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 789,48 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 0,5 procent in. In de MidKap klom OCI ruim 3 procent. Het kunstmestbedrijf boekte in de eerste helft van dit jaar meer winst en omzet dankzij een recordverkoop van kunstmest. Volgens het bedrijf zijn de marktvooruitzichten voor de middellange termijn positief.