Boskalis brengt aangevaren marineschip naar VS

Boskalis gaat de Amerikaanse torpedobootjager USS Fitzgerald naar de Verenigde Staten vervoeren. Die liep in juni schade op bij een aanvaring met een containerschip in de Baai van Tokio. Het oorlogsschip wordt later dit jaar naar havenstad Pascagoula in de staat Mississippi vervoerd.

Boskalis-dochteronderneming Dockwise werkt voor de opdracht samen met een Amerikaanse partner. De Dockwise Transshelf haalt de USS Fitzgerald in het Japanse Yokosuka op. De Transshelf wordt daar half afgezonken zodat de torpedobootjager makkelijk geladen kan worden. Bij de aanvaring van de USS Fitzgerald kwamen zeven bemanningsleden om het leven. Onlangs had ook het Amerikaanse oorlogsschip USS John S. McCain een aanvaring met een olietanker nabij Singapore.