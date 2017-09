'Internationale studenten slapen zelfs in auto's door gebrek aan kamers'

'Een student schreef zich na vier maanden uit omdat hij geen kamer kon vinden' (Archieffoto)

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) luidt de noodklok over de huisvesting van internationale studenten, onder meer bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Veel van hen hebben nog geen woonruimte terwijl het schooljaar wel is begonnen.

"De universiteit heeft de studenten actief geworven. Zij moeten snel hun verantwoordelijkheid nemen door een oplossing te organiseren", zegt Tariq Sewbaranasingh, voorzitter van de LSVb. Vorige maand heeft de studentenvakbond samen met een internationale studentenbeweging een meldpunt in het leven geroepen. Volgens de LSVb komen daar vooral de laatste twee weken weken 'schrijnende verhalen binnen'. Studenten slapen in hostels, op campings of zelfs in auto's. "Veel studenten zijn, net zoals hun Nederlandse studiegenoten, maanden op zoek naar een kamer", zegt Sewbaransingh. "Een Britse student sliep zelfs al maanden hier op banken zodat hij in aanmerking kon komen voor een kamer. Hij besloot om zich na vier maanden uit te schrijven bij de universiteit en naar huis te gaan, omdat hij nog steeds geen kamer had gevonden."



'Niet meer werven'

Volgens de LSVb spelen de problemen in alle grote studentensteden. Als de kamernood blijft, dan zouden universiteiten moeten stoppen met het werven van studenten in het buitenland. In Utrecht opent de studentenvakbond vandaag een studentencamping, om de woningnood onder internationale studenten onder de aandacht te brengen. De LSVb drong er twee maanden geleden al bij de gemeente op aan om meer studentenhuisvesting te regelen. Er is een tekort aan 4800 studentenwoningen in Rotterdam. In 2016 kwam één op de vijf studenten van de Erasmus Universiteit uit het buitenland.