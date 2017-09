Brede groei in transportsector

De omzet van de transportsector is in het tweede kwartaal van dit jaar met 4,7 procent gegroeid ten opzichte dezelfde periode in 2016. Die groei was er bovendien in alle branches in de transport en logistiek becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De groei was het sterkst bij het vervoer door de lucht. Vervoer over water groeide het traagst, maar er was nog altijd bijna 4 procent meer omzet dan vorig jaar. Ondernemers in de transportsector hebben dan ook vertrouwen in de toekomst. Met 7,5 staat het ondernemersvertrouwen ongeveer even hoog als vorig kwartaal. Als de indicator boven de 0 staat, is het vertrouwen positief.

Het aantal faillissementen in de de transportsector bleef in het tweede kwartaal vrijwel stabiel. 55 bedrijven sloten in april, mei en juni de deuren, iets meer dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Het goederenwegvervoer nam 40 procent van die faillissementen voor zijn rekening.

Het aantal startende bedrijven in de transportsector lag met 1195 een stuk lager dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Toen was er echter sprake van een enorme piek. Het aantal opheffingen lag met 675 ook lager dan vorig jaar. Het gaat dan vooral om lokale postbedrijven en koeriers.

In totaal zijn er ruim 40.000 bedrijven actief in de transport. Dat zijn er bijna 5 procent meer dan vorig jaar.