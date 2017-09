Miljoenenstrop Rotterdam na debacle met nieuwbouw basisschool

Rotterdam stopt met de houten nieuwbouw van basisschool het Open Venster in de wijk Lombardijen. Het beëindigen van het project kost Rotterdam 15 miljoen euro.

De nieuwbouw wordt beëindigd omdat de uitwerking van de plannen op te veel problemen stuit. Het gebouw had een experimenteel houten constructie en stond bijna in z'n geheel in het teken van duurzaamheid.

Na het vertrek van de eerste aannemer in 2016 lag het project stil. Geen enkel bedrijf wilde daarna de klus op zich nemen. Wethouder Simons heeft woensdag de gemeenteraad op de hoogte gesteld.

De koepelstichting PCBO, die verantwoordelijk is voor het Open Venster, mag nu zelf de klus uitvoeren. Het krijgt daarvoor geld van de gemeente Rotterdam. Het wordt een gebouw van steen, maar wel met duurzame elementen. Het gaat ook om een gymzaal en buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal.

Vorig jaar, na het beëindigen van de opdracht aan de aannemer, maakte de gemeente Rotterdam al bekend dat het met een strop van 7,5 miljoen euro zat. Dat bedrag is nu verdubbeld.

Vleermuizen

De eerste gesprekken over nieuwbouw begonnen in 2006. Daarna hielden onder meer vleermuizen de start van de bouw tegen. In 2013 werd met de nieuwbouw begonnen. Problemen met de houten constructie zorgden diverse keren voor uitstel.

Volgens aannemer Van Deelen uit Ede werden de problemen vooral veroorzaakt door de architectonische houten bouw. De architect en de gemeente legden de vertraging op het bordje van de aannemer.

Failliet

In 2016 besloot de gemeente Rotterdam niet langer met Van Deelen door te gaan. Onder meer door de negatieve reclame van het Rotterdamse project ging de aannemer in maart van dit jaar failliet

De houten bouw werd gesloopt en Rotterdam ging op zoek naar een nieuwe aannemer. Er was één kandidaat, maar die haakte uiteindelijk af.