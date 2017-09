Theater tussen de schapen in de Merwelanden

In de Hollandse Biesbosch gaat woensdagavond het natuurtheaterstuk 'Kudde' in première. Het publiek loopt met een schaapskudde mee door de natuur, terwijl het op een koptelefoon wordt toegesproken door Hans Dagelet.

De voorstelling, gemaakt door Heleen van Doremalen en Leonie Muller, is eerder opgevoerd in Drenthe en in het Bredase mastbos.

"Het gaat over kuddegedrag", zegt Heleen. "Het is een sprookje voor volwassenen over de moed die het vergt om te worden wie je werkelijk bent."

Het stuk begint als de schemering invalt. Met verlichte wandelstokken loopt het publiek met de schaapskudde over de paden en langs de kreken van de Biesbosch en een aantal filmprojecties.

Schaapsherder Huug Hagoort werkt graag mee aan de voorstelling. Al blijft het lastig om schapen te regisseren. "Tegen de avond zijn de schapen wel zo'n beetje uitgegeten en dan hebben ze niet zo'n trek meer om erop uit te gaan", zegt hij.

Alle tien voorstellingen zijn helemaal uitverkocht.