'Minder kinderastma en vroeggeboorte door anti-rookbeleid'

Het is voor het eerst dat er op grote schaal onderzoek is gedaan naar de gevolgen van tabaksbeleid

Minder kinderen in het ziekenhuis met ernstige luchtweginfecties, minder kinderen met astma en minder baby's die te vroeg worden geboren. Niet meer roken op het werk of in het restaurant werpt zijn vruchten af, blijkt uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en de Universiteit van Edinburgh.

Kinderarts en onderzoeker Jasper Been van de Erasmus Universiteit in Rotterdam gebruikte voor het onderzoek de gegevens van 57 miljoen geboorten in verschillende landen. Er werd gekeken naar de situatie voor en na de invoering van anti-rookmaatregelen.

"Het is voor het eerst dat er op grote schaal onderzoek is gedaan naar de gevolgen van tabaksbeleid op deze schaal", legt Been uit. "Omdat we de verschillende maatregelen hebben bekeken, kunnen we nu een brede conclusie trekken."

Niet meer roken in de horeca

De onderzoekers keken vooral naar maatregelen als het rookvrij maken van horeca of andere publieke ruimten.

"Een duidelijk voorbeeld is dat zwangere vrouwen niet meer worden blootgesteld aan roken op de werkplek", zegt Been.

"Maar als er meer maatregelen worden genomen, zie je ook een normverandering ontstaan. Mensen gaan daardoor ook minder thuis roken. En dat is een plek waar veel kinderen worden blootgesteld aan rook."

Volgens Been leverde het vooral winst op bij aandoeningen waarvan bekend is dat ze in verband staan met roken.

Het gaat om ongeveer twintig procent minder kinderen met ernstige luchtweginfecties en een daling van tien procent van zware astma-aanvallen. Ook worden er minder baby's te vroeg geboren.

Zwaardere maatregelen

Door de vergelijking tussen landen werd duidelijk dat anti-rookmaatregelen ook strenger zijn geworden. "Als er op meer plekken niet gerookt mag worden, zijn de effecten ook groter."

Nederland zit met de maatregelen ongeveer bij de 'subtop van Europa' volgens Been.

"In Engeland mag je bijvoorbeeld ook niet roken in een auto als er kinderen in zitten. Ook het logo van de fabrikant mag er niet op een pakje staan."

Volgens Been is het belangrijk om te kijken naar de gevolgen van dit soort nieuwe maatregelen. Been: "Als ze helpen, dan moeten we overwegen om ze ook hier in te voeren."