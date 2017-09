The Kik maakt Piet Paaltjens plaat in Schiedam

Vier leden van The Kik en andere betrokkenen voor het Roelants pand in Schiedam. (foto: Joost Cords) Lange Haven Schiedam, de oude woning van Piet Paaltjes (achter de boom)

De Rotterdamse band The Kik heeft in het diepste geheim een plaat opgenomen over de Schiedamse dichter Piet Paaltjens. Tal van Nederlandse artiesten dragen gedichten voor op muziek van The Kik.

Het is dit jaar precies 150 jaar geleden dat 'Snikken en grimlachjes' verscheen, het bekendste werk van Piet Paaltjens (1835 - 1894). Voor de bibliotheek in Schiedam aanleiding om een groot eerbetoon te organiseren. Vanaf 20 oktober vindt de Piet Paaltjens Parade plaats met lezingen, voorstellingen, wandelingen en dus ook de lancering van een cd. Aan het album wordt meegewerkt door onder andere Freek de Jonge, Jerry Hormone, Alex Roeka, Aafke Romeijn, Spinvis en Jan Rot. De plaat wordt uitgebracht door Excelsior Recordings en zal 18,67 euro gaan kosten, een verwijzing naar het jaar waarin Paaltjes zich verhing in zijn woning aan de Lange Haven in Schiedam. De opnames voor de cd vonden plaats in het pand aan de Lange Haven waar vroeger drukkerij en boekhandel Roelants zat. Daar verscheen ook 'Snikken en Grimlachjes' voor het eerst in 1867. Website