Indische Dordtenaren willen eigen verzorgingstehuis

De Stichting Indisch Dordrecht wil dat er een Indisch verzorgingstehuis komt in de stad. Dordrecht kent een omvangrijke Indische gemeenschap, maar een instelling voor hun ouderen is er niet. De Dordtse gemeenschap komt daarom zondag bij elkaar om te praten over de oprichting ervan.

Mevrouw Nanlohy (84) weet precies wat ze wil als ze echt oud wordt. "Naar een Indisch verzorgingstehuis in Dordrecht. En anders ga ik bij mijn kinderen wonen. Ze hebben al gezegd dat ik welkom ben."

De Molukse dame wil in haar Dordrecht blijven wonen, maar wil ook in Molukse sferen blijven. "Dat is onder andere vanwege het eten. Hollandse pot lust ze ook, maar liever Indisch", lacht ze. "Het is ook een kwestie van sfeer en omgang met elkaar."

Verhuizen naar Wageningen of Breda

Vera Andreas van Stichting Indisch Dordrecht kent de verhalen. In haar winkel Toko Yvon hoort ze regelmatig de verhalen.

"Ouderen die bij hun kinderen intrekken. Of ze verhuizen naar centra in Wageningen of Breda. Dat er nu misschien wat gaat gebeuren zorgt voor emotie. Had dat maar veel eerder gekund, zeggen ze tegen me."

Plannen

Het centrum is er nog niet, maar er zijn wel concrete plannen waar ook een grote zorgaanbieder een rol in speelt. "Ik verwacht dat onze bijeenkomst zondag goed wordt gezocht", zegt Andreas.

Ook Jaap Gasille (71) hoopt op de komst van een Indisch tehuis. "Dat moet een plek worden voor een grote groep die bestaat uit Molukkers, Javanen, Indo-Chinezen en Nederlands-Indiërs. Voor mij gaat het om de subtiele Oosterse benadering en vriendelijkheid. Hollanders kunnen erg direct zijn."

Volgens Andreas is het nog niet te laat. "De eerste generatie kan dit niet meer meemaken, maar ook bij hun kinderen bestaat er belangstelling." Ze gelooft dat het idee levensvatbaar is.

Bijeenkomst

De voortdurende drukte in haar winkel en het succes van de jaarlijkse Pasar Malam zijn bewijs dat Dordrecht een grote Indische gemeenschap kent. Andreas ziet het in ieder geval al voor zich.

"Ik zie de vertrouwde dingen. De muziek, het eten, de gezelligheid. Maar ook de beroemde botol tjebok bij het toilet. De waterfles in plaats van wc-papier. Dat is vertrouwd, dat hoort bij onze cultuur."

De bijeenkomst over een Indisch ouderencentrum in Dordrecht is zondag vanaf 14:00 uur in muziekcentrum Benevia in Dordrecht. Onder andere zorgaanbieder Nusan Tara en de stichting Indisch Dordrecht zijn aanwezig.

Er worden zo'n 100 tot 150 mensen verwacht. Ook geïnteresseerden van buiten de stad zijn welkom op de bijeenkomst.