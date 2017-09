Tweede Rotterdamse verdachte opgepakt voor moord Maastricht

De politie heeft dinsdagmiddag in Rotterdam een man aangehouden die betrokken zou zijn bij de dood van een 22-jarige man in Maastricht. Twee weken geleden is een andere Rotterdammer aangehouden voor de moord.

Het 22-jarige slachtoffer kwam op 16 augustus bij een schietpartij in een huis aan de Bosscherweg in Maastricht om het leven. Hij was in zijn huis beschoten en werd daar zwaargewond gevonden. Hij overleed er korte tijd later.

De verdachte die woensdag werd opgepakt is een 20-jarige Rotterdammer. De andere verdachte in de zaak is een 24-jarige Rotterdammer. Die man zit al bijna drie weken vast.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.