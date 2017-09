Bewoners Markthal tegen de komst van nieuwe woontoren

Een groep bewoners van de Markthal in Rotterdam en de exploitant van een poffertjessalon zijn tegen de komst van een woontoren van 70 meter hoog naast de Markthal. De toren komt te staan op een groenstrook, één van de weinige stukjes groen in het centrum van de stad, zeggen de omwonenden.

Het plan voor Rotta Nova komt al uit 2006, maar de crisis op de woningmarkt gooide roet in het eten. De winkels die op deze plek zaten werden wel al gesloopt. Omdat het plan in eerste instantie niet doorging werd er een groenstrook aangelegd.

In de plannen zijn zeshonderd woningen ingetekend in de twee torens. Er komen huur- en koopwoningen in het pand te zitten.

De omwonenden vinden het pand te groot en te hoog. Met 70 meter steekt de woontoren ruimschoots boven de Markthal uit. De poffertjeszaak is bang dat zijn terras in de schaduw van het gebouw komt te liggen.