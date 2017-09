De Nooijer: 'Gaan niet veel veranderen aan dit elftal'

FC Dordrecht-trainer Gérard de Nooijer start komende vrijdag bij FC Oss met dezelfde elf spelers als vorig weekend tegen FC Emmen (2-2). De oefenmeester ziet geen reden om zijn basiself te veranderen. 'De speelwijze is duidelijk, ik heb gezegd dat we niet veel gaan veranderen aan dit elftal."

De Nooijer heeft in de eerste drie competitieduels, die vier punten opleverden, een aardige indruk gekregen zijn groep. "Fysiek sterk, voetballend kunnen we veel, met veel scorend vermogen. Goed middenveld, de verdediging staat en we hebben wisselspelers die het moeiteloos kunnen invullen," aldus de voormalig speler van Feyenoord en Sparta.

FC Dordrecht verwelkomde veel nieuwe spelers deze zomer. "Maar de groep is heel hecht. Ze kunnen goed met elkaar opschieten. We hebben er wat oudere spelers bij, dat scheelt enorm. Met deze groep kunnen we wel wat punten halen. Het is een team, ik hoop dat we dat door kunnen zetten."

Vrijdag wacht FC Oss, in Brabant. Die ploeg heeft al zeven punten en staat tweede in de eerste divisie. "FC Oss verrast iedereen. Ze krijgen weinig goals tegen, een prima start, tegen goede tegenstanders. We kunnen onze borst natmaken."