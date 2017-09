'Demonstratieverbod rond intocht Sinterklaas was juist'

De politie grijpt in bij de demonstratie

Burgemeester Aboutaleb stond in zijn recht toen hij in november vorig jaar een demonstratieverbod afkondigde tijdens de intocht van Sinterklaas. Dat zegt de onafhankelijke klachtencommissie van de gemeente Rotterdam.

Op 12 november werden tientallen demonstranten opgepakt die in Rotterdam actie wilden voeren tegen Zwarte Piet.

Tegen het demonstratieverbod en het bijbehorende noodbevel werd door twee demonstranten bezwaar aangetekend.

Volgens de commissie heeft Aboutaleb 'in redelijkheid gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de Wet openbare manifestaties (Wom) geeft om een demonstratie te verbieden'.

De commissie wijst op het 'verhoogde dreigingsbeeld'. Er waren speciale vakken ingedeeld voor de landelijke intocht in Maassluis, maar de demonstranten hadden al aangekondigd dat ze daar geen gebruik van zouden maken. De demonstranten doken uiteindelijk op in Rotterdam.

Omdat er erg weinig tijd was en toch sprake van een bepaalde dreiging, was de keuze voor een noodbevel en demonstratieverbod gerechtvaardigd, zegt de commissie.

In juni was er een hoorzitting over de arrestaties. Daarbij werden ook de twee bezwaarmakers gehoord.