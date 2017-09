Shirma Rouse over verwoestende orkaan: 'We kunnen alleen afwachten en bidden'

De Rotterdamse zangeres Shirma Rouse staat doodsangsten uit op Curaçao. Een deel van haar familie is op Sint-Maarten, waar op dit moment de orkaan Irma enorme verwoestingen aanricht.

''Ik zit er gelukkig een eind vandaan, maar ik heb er wel tantes en mijn vader zitten. Het is heel spannend en eng'', aldus de zangeres halverwege de middag, die onder meer bekend is van de Voice of Holland en The Passion.

De stroom is uitgevallen en sinds gisteren is er geen drinkwater meer Shirma Rouse

''Ik heb mijn vader net gesproken. Hij heeft geen bereik, dus hij snapte helemaal niet hoe ik hem toch heb kunnen bellen. Ik heb nu 20 minuten met hem aan de lijn gezeten. Ze waren net door het oog van de orkaan aan het gaan en toen ik ophing begon het weer te regenen, dus nu komt nog een uur of acht ellende.''

De Rotterdamse zangeres kan alleen afwachten en bidden. ''De stroom is uitgevallen en sinds gisteren is er geen drinkwater meer. We moeten bidden en hopen dat het goed komt.''

De orkaan Irma is de zwaarste die de Bovenwindse Eilanden ooit getroffen heeft. De storm bereikt snelheden van meer dan 250 kilometer per uur, met uitschieters van ruim over de 300 kilometer per uur.

Sint-Maarten heeft de volle laag gekregen. Uit eerste beelden, die mensen rond 16.00 uur konden maken tijdens het overtrekken van het 'oog' van de orkaan, blijkt dat de schade enorm is.

In de hoofdstad Philipsburg zijn straten ondergelopen door de opgezwiepte zee en door de hevige regenval. Daken zijn afgerukt en bomen zijn omgewaaid. Ook op de luchthaven Prinses Juliana is sprake van een ravage, zowel in het luchthavengebouw als op de start- en landingsbaan.