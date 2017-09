De Open Microfoon in Rijnmond Nu: Wat heb je te melden?

Het is Woensdag! Maak gebruik van de Open Microfoon! Wat heb je te melden? Bel 010 - 436 44 36.

Wil je meepraten over het Nieuws, dat je hoort of leest? Heb je bijvoorbeeld familie wonen op St. Maarten? Voel je je genaaid door het nog te vormen kabinet vanwege de stijging van het eigen risico?

Of heb je eigen nieuws? Over wat er bij jou in de straat gebeurt? Over misstanden in je wijk? Of juist de mooie dingen die er gebeuren?

Ben je op zoek naar een meubel, of heb je juist iets in de aanbieding? Zoek je nieuwe leden voor je cluppie of wil je een mooi evenement aankondigen? Stap op de kist en zeg het in de Open Microfoon.

Is Poekie weggelopen of heb je een klacht? BEL met de Open Microfoon: 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl.

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

