DSW-directeur begrijpt niets van stijging eigen risico

Directeur Chris Oomen van de Schiedamse zorgverzekeraar DSW hekelt de verhoging van het eigen risico naar 400 euro. Hij noemt dat gebrek aan solidariteit met de mensen die echt ziek zijn en zorg nodig hebben.

Vanuit politiek Den Haag lekten vandaag de plannen uit over de verhoging van de zorgpremie en het eigen risico in de gezondheidszorg. Voor de stijging van de maandelijkse premie met zes euro heeft Oomen wel begrip.

Volgens hem stijgen de kosten in de zorg nog steeds fors en is er sprake van flinke tegenvallers. "Dus moeten we dat gezamenlijk opvangen. En mensen die het echt niet kunnen betalen, krijgen zorgtoeslag."

"Dat eigen risico wordt door de politiek vastgesteld. En ik vind het heel opmerkelijk dat in alle partijprogramma's heeft gestaan dat het eigen risico niet omhoog moest maar zelfs omlaag zou gaan. Dat is een politieke keuze. Dus zij kunnen dat voor ons als zorgverzekeraars bedenken, maar wij moeten aan de mensen vragen om te betalen. Uiteindelijk krijgen wij het op ons bord geschoven", zegt Oomen.

Overigens denkt de DSW-directeur dat de premiestijging in de gezondheidszorg de komende jaren toch ophoudt. "Omdat we simpelweg niet genoeg personeel kunnen krijgen in de zorg. Dan zullen we toch echt andere oplossingen moeten bedenken."