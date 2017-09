Harolds Rotterdam maakt doorstart

Foto: streetview

Kunstenaarswinkel Harolds in Rotterdam maakt een doorstart. De winkel in benodigdheden voor kunstschilders, tekenaars en maquettebouwers aan de Burgemeester van Walsumweg komt in Duitse handen.

De zaak ging vorige maand failliet. Dat gebeurde omdat de winkel naar eigen zeggen te maken heeft met oude schulden. De nieuwe Duitse eigenaar handhaaft de naam Harolds. Ook kan het personeel blijven. Wie nog oude cadeaubonnen heeft van Harolds kan die gewoon blijven inleveren.