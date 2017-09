Boete tegen DB Cargo geëist na fout op rangeerterrein Kijfhoek

Railvervoerder DB Cargo, vroeger bekend als DB Schenker, heeft twee boetes van in totaal 130-duizend euro tegen zich horen eisen. Het bedrijf zou zich niet aan de regels hebben gehouden voor het vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen.

DB Cargo zou de overtredingen al in de periode 2013 tot 2015 hebben begaan. In 2013 verzuimde het bedrijf tot twee keer toe om te melden dat een chloortrein vertraagd was. Dat moet omdat de hulpdiensten bij een calamiteit snel moeten weten waar een trein zich bevindt.

Bij controles op rangeerterrein Kijfhoek in 2014 en 2015 bleek dat DB Cargo de lijsten met gevaarlijke stoffen niet op orde had.

Justitie spreekt van ernstige feiten. Maar omdat er de afgelopen twee jaar geen nieuwe overtredingen zijn vastgesteld volstaat justitie met een boete van 130-duizend euro.