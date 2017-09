VIDEO: Bomen vliegen door de lucht door orkaan op Sint-Maarten

Inwoners op Sint-Maarten sturen via WhatsApp spectaculaire videobeelden van de orkaan Irma naar familie in Rotterdam. Bomen vliegen door de lucht en over straat.

De schade die de orkaan heeft aangericht is 'enorm' en zelfs zo groot dat er nog geen goed beeld is van de omvang, zei minister Plasterk aan het begin van de avond. Het is nog niet bekend of er persoonlijke slachtoffers zijn. ''Er wordt nu door defensiemensen geholpen, maar er zullen zeker de komende dagen nog meer verzoeken om hulp komen'', zegt Plasterk. Die zullen volgens hem zeker worden ingewilligd. De video staat ook op ons YouTube-kanaal: