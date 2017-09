Hooligans die nooit in een stadion komen

Het was aangekondigd als een zaak tegen 'Feyenoordhooligans': de relschoppers van de 7e mei. Zij hadden de ME bekogeld, toen bleek dat het kampioensfeest van Feyenoord op dat moment nog niet doorging. Maar waren het ook supporters?

De negen verdachten die woensdag voor de rechter stonden, lieten het woord 'Feyenoord' opvallend weinig vallen. "Ik kom nooit in een stadion". "Ik heb niets met voetbal". Het zijn ongebruikelijke uitspraken tijdens een rechtszaak die toch alles met voetbal te maken had.

Een verband met de wedstrijd Excelsior-Feyenoord was er zeker. Vanaf de 56e minuut, toen Excelsior het eerste doelpunt maakte, werd het onrustig op en rond het Stadhuisplein. Daar zaten vele duizenden mensen naar de wedstrijd te kijken. Na de 3-0 'barstte de hel los', zoals justitie het omschrijft. "Het leek wel oorlog".

Hekken

In de rechtszaal werden beelden getoond: stenen, blikjes, vuurwerk, stukken hout, parasols, complete hekken. Van alles werd naar de ME gegooid. Vooral op basis van foto's en video's zijn verdachten opgepakt, bijna honderd in totaal. De eerste negen kwamen donderdag aan de beurt.

Allen legden zij een bekentenis af en zeiden spijt te hebben. Niemand had de eerste steen geworpen, ze hadden meegedaan met de meute. "Ik liet mij opjutten." Drank speelde een grote rol: van 15 Bacardi-cola tot zeven liter bier.

Stenen

Ook de ME had schuld, zeiden er een paar: "Ik kreeg uit het niets een klap in mijn nek. Daar was ik zo boos om, dat ik stenen ben gaan gooien." Advocaat Paul Verweijen vroeg zich af of gemeente en politie wel genoeg voorbereid waren geweest op zo'n grote toeloop van mensen.

Een bijzondere verklaring voor zijn gedrag gaf een verdachte uit Krimpen aan den IJssel. "Ik had zes weken ervoor gehoord dat mijn vrouw zwanger was van de buurman. Ik was heel gefrustreerd, had een tijd niet meer gedronken. Tot de 7e mei en toen ging er een knop om."

Middelvinger

De man is een van de verdachten die geen supporter is. "Ik ging met iemand mee. Voetbal doet mij niets." Hij had twee blikjes naar de ME gegooid. Op een foto steekt hij beide middelvingers omhoog, richting politie. In het dagelijks leven is hij een keurige leraar op een MBO.

Advocaat Verweijen wilde hem beschermen. "Ik wil dat er geen tekening van hem wordt gemaakt. Deze tekenaar, Petra Urban, is zo goed dat het wel foto's lijken. Hij is te herkenbaar." De rechter wees het verzoek af. "We kunnen moeilijk alleen maar slechte tekeningen toestaan." De verdachte hield zijn hoofd de hele zitting een kwartslag gedraaid, een hand voor het gelaat.

Werkstraffen

Op 25 september krijgt hij, met de andere verdachten, te horen wat de rechtbank voor straf in petto heeft. Als het aan justitie ligt gaan zij allemaal een werkstraf uitvoeren, tussen de 180 en 240 uur. Ook werd een maand cel voorwaardelijk gevraagd, tegen alle verdachten.

De komende tijd gaan nog meer zittingen volgen tegen de 'relschoppers van de 7e mei'. Naar verluidt zitten daar wel enkele leden van de 'harde kern' tussen.

Verslaggever Paul Verspeek maakte ook een liveblog over de rechtszaak.